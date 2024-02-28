Samsun'da bir dizi programlara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla Samsun-Ankara arasının 2 saat 45 dakika olacağına dikkat çeken Uraloğlu, projenin akıbeti ile ilgili yine açıklamada bulunmadı.

Uraloğlu; “Hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a, sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi, 2 saat 45 dakika olacak” dedi.