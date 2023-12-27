Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti(DP) Merkez İlçe Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, teşekkür mesajı yayınladı.

Türkiye’nin tüm kesimlerinin insanca yaşayabilmesi için Demokrat Parti’ye ihtiyacının olduğunu belirten Mehmet Tunç, yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kongremizde birçok karlarda mutabık kalmanın sevinci içerisindeyiz. Katılımcılar partimizin güçlenmesi, adat tespiti, üye yazımı yapılması, partimizin ilimizde en iyi şekilde temsil edilmesi hususunda mutabık kalmış olup, ilçelerimizde teşkilatlanmaya önem vermekteyiz. Teşkilatlarımız olan ilçelerimizde de kongrelerimiz devam etmektedir. Demokrat Partimiz, daha da çok güçlenecek geçmişte olduğu gibi halkımızın refahı için çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Milletimiz demokrasi şehidimiz Adnan Menderes ve merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in hizmetlerini hala unutmamıştır. Milli manevi değerlerimize sahip çıkan işçi, memur, emekli ve tüm ücretli emekçilerimizin insanca yaşayabilmesi için ülkemizin DP’ye ihtiyacı vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle, şahsıma tevdi edilen bu görevi bana layık gören üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkez İlçe Başkanlığımızın ilimize, ülkemize, partimize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor, hain pusuda şehit olan vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar, yaralı evlatlarımıza şifalar diliyorum. Vatanımızın başı sağ olsun.”