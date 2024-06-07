ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT'de yayınlanan ve Zeynep Özyol’un sunduğu 60 Dakika Programı'nın canlı yayın konuğu oldu.

İşadamı Erdem Çenesiz konuşmasında şöyle dedi:

FAİZ ARTIRMA KARARLARI

“Faiz artırma kararının reel sektöre etkilerini değerlendirirsek, ihracatçı için kur rekabet açsından önemli, bir gün gelecek kur ile rekabete ihtiyacımız olmayacak ama o gün gelene kadar bizim kur dengemizi ihracatçının yanında ithal ikamesi ürünlerin üretilmesi yanında kullanmamız daha doğru. Ülke olarak belli bir öz sermayemizi oluşturana kadar cari fazla verene kadar devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sektörün yatırımlarının amacına ulaşması için kur politikasının ihracatçının yanında olması gerekir."

ISVEA'NIN İHRACAT ARTIŞ HEDEFİ

Ülkemizin geleceği olduğu gibi şirketlerimizin de geleceği için, ihracat zaruri.

Yavaşlayan dünyada ihracatımızı artırmak için ihracat pazarlarını çeşitlendirmeliyiz. Seramik sektörü ihracatın 2024 yılını 2023 yılından %10 artış hedefliyor.

ISVEA açısından bakıldığında 2024 ihracatımızı 2023 yılına göre % 25-30 arttırabileceğimizi öngörüyoruz.

KAYNAKLARI İYİ KULLANMAK GEREKİYOR

Türkiye artık ucuz bir ülke değil bu sebeple rekabet alanımızı ürünün fiyatından uzaklaştırıp tasarım, kalite ve daha iyi servis vermeye kaydırmak zorundayız. enflasyon ile mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının gereği olarak üreticilerin finansmana ulaşımında daralma olabilir. Bu yüzden kaynakları eskiye oranla çok daha dikkatli kullanmak gerekiyor.

DÖVİZ KURU VE İHRACAT YORUMU

Döviz Kuru Yurt İçi Üretici fiyat endeksine (Yi-ÜFE) paralel artmaması durumunda uluslararası rekabet gücümüz zayıflayacak.

Kısa vadede bu durum tolere edilebilir, ancak yapışkan enflasyon etkisinden kurtulduktan sonra ihracatımızın marka ve imaj gücü artıncaya kadar geçen sürede rekabetçi kur uygulamasının ara çözüm olarak değerlendirilmesi gerekir”