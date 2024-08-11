Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Çorum Ülkü Ocaklarını ziyaret etti.

Çorum’da teşkilatlarla bir araya gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türk gençliğinin bilimde, teknolojide, eğitim ve kültürel faaliyetler noktasında hep öncü olması gerektiğine dikkat çekti.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, devam etmekte olan Ülkü Ocakları Yaz Gelişim Programı ve gelecek dönem gerçekleştirecekleri eğitim çalışmaları ve teşkilatların genel durumu hakkında Ahmet Yiğit Yıldırım’a bilgi verdi.

Teşkilat yöneticileri ile yapılan toplantının ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’i makamında ziyaret etti ve çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Ziyaretin sonunda Orhan Tosik, Ahmet Yiğit Yıldırım’a hediye takdim etti.

Ziyarette MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ile TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli’de hazır bulundu.