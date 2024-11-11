Çorum Ülkü Ocakları Üniversite Birimi, kahvaltı programı düzenledi.

Kadeş Barış Meydanında Meydan Kafede gerçekleştirilen programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik, MHP İl Başkan Yardımcıları ve Ülkü Ocağına mensup gençler katıldı.

Programda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak birer selamlama konuşması yaptılar.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ise yaptığı konuşmada, "Üniversite gençliğimiz bizim için önemlidir. Ocağımıza mensup tüm kardeşlerimizle birlik beraberlik içinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Ülkü Ocakları olarak her bir kardeşimizin yanındayız. Başbuğumuz Alparslan Türkeş, "Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir" demiştir. Gençlik bizim için de aynı değeri taşımaktadır ve kıymetlidir. Programda emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Tüm gençlerimize eğitim hayatında başarılar dilerim” dedi.