Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen koşu ilgi düşük oldu.

9 Kasım cumartesi günü İtfaiye Parkı Koşu Parkurunda yapılanda koşuda özel, minik, küçük, yıldız, gneç, büyük ve veteranlar olmak üzere 7 kategoride 47 kız 41 erkek toplam 88 sporcu yarıştı.

Yapılan yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Özel sporcular kızlar 300 metre: 1.Fadile Güler, 2.Gizem Öksüm, 3.Yasemin Sarı, 4.Melike Araman.

Özel sporcular erkekler 300 metre: 1.Baran Kelten, 2.Mehmet Can Düz, 3.M.Mert Cesaret, 4.Fırat Abatay.Minik kızlar 400 metre: 1.Meltem Aydın.

Minik erkekler 400 metre: 1.Çağatay Şahinbaş, 2.Miraç Demiral, 3.Arif Rüzgar Bahçacı, 4.Ayaz İpek.Küçük kızlar 600 metre: 1.Nisa Kabakçı, 2.Derin Bolat, 3.Erva Ağın, 4.Şebnem Burçe.Küçük erkekler 600 metre: 1.Emir Efe Yanar, 2.Çınar Kurt, 3.Burak Aktaş, 4.Hamza Uysal.Yıldız kızlar 800 metre: 1.Eylül Kazancı, 2.Asya İpek, 3.Buse Çorlu, 4.Ebrar Yağmur Erişen.

Yıldız erkekler 800 metre: 1.Abdulkadir Şentürk, 2.Hıdır İbiş, 3.Baran Güneş, 4.Ayaz Kahrıman.Genç kızlar 1500 metre: 1.Hayrunisa Aksoycuk, 2.Nilsu Şahin, 3.Büşra Nur Cıbır, 4.Yaren Köymen.

Genç erkekler 1500 metre: 1.Aykut Köstek, 2.Ömer Akın Fındık, 3.Nedim Talha Cüce.

Büyük kadınlar 2000 metre: 1.Aleyna Okşark, 2.Özlem Aköz, 3.Damla Bahçacı.

Büyük erkekler 2000 metre: 1.Kaan Yurdakul, 2.Ahmet Ergani.Veteran kadınlar 2000 metre: 1.Birsen Bulut Çıldır, 2.Gülnur Kazan, 3.Alev Yaman, 4.Nuryıldız Tepeköy.Veteran erkekler 2000 metre: 1.Aytaç Taşaner.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.