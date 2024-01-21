Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, Ulukavak Mahallesi Muhtar adayları, dernek yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarının katılımı ile istişare ve dayanışma toplantısı düzenledi.

Dernek binasındaki toplantıya muhtar adayları Murat Kılıç ve Ali Aktepe de katıldı.

Toplantıda muhtar adaylarının mahalleye yönelik plan ve hayata geçirmek istediği uygulamalar ele alınırken, mahallenin sorun ve beklentileride görüşüldü.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, toplantıya katılanlara teşekkür ederken, muhtar adaylarına da başarılar diledi.