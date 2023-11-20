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1. Amatör Küme’de sezona iddialı hazırlanan Ulukavakspor ikinci hafta maçında İskilipspor deplasmanında 3-0 kazanarak moral buldu.

Sezona Mimar Sinan mağlubiyeti ile başlayan Ulukavakspor ilk hafta ilçe derbisinde İskilipgücü’nü yenen İskilipspor arasındaki maça konuk takım golle başladı. Henüz 2. dakikada penaltıdan Mustafa’nın attığı golle 1-0 öne geçen Ulukavakspor 28. dakikada Fazlı Can’ın golü ile 2-0 üstünlüğü yakaladı ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda ev sahibi takım puan için yüklendi ve bu yarıda rakip kaleye yüklendi ancak son vuruşlarda başarılı olamayınca umutlarını son dakikalarda bitirdi. Uzatma dakikalarında Ulukavakspor’un ani atağında Emre maçın skorunu belirleyen golü attı. Ulukavakspor bu galibiyet ile üç puanın sahibi olurken İskilipspor da üç puanda kaldı.