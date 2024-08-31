2. Uluslararası Samkon Kurtuluş Yolu Bisiklet turunun üçüncü etabı yarın Çorum’da sona erecek.

Türkiye ile birlikte bir çok ülkeden sporcunun pedal çevireceği 2. Uluslararası Samkon Kurtuluş Yolu Bisiklet turu dün Samsun şehir içinde yapılan Yakakent turu ile başladı.

Yarışta bugün ikinci etap Havza ile Amasya arasındaki etap ile devam edecek.

Üçüncü etap ise yarın sabah saatlerinde Amasya sınırında başlayacak ve saat 14.30’da Kadeş Barış Meydanında sona erecek. Dördüncü ve son etap ise yarın Çankırı’da başlayacak ve Ankara’da sona erecek.

Geçen yıl ulusal çapta yapılan "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu", bu yıl 18 farklı ülkeden 115 profesyonel sporcunun katılımıyla uluslararası boyutta yapıldı. 18 farklı ülkeden (Türkiye, Belçika, Almanya, Japonya, İran, Eritre, Kazakistan, İsviçre, Filipinler, Fransa, Hollanda, Ukrayna, Avustralya, Brezilya, Büyük Britanya, Portekiz, İspanya ve Venezuela) 8 takımla 115 profesyonel sporcunun pedal çevirdiği ilk turda bisikletçiler Samsun-Yakakent etabında 151,1 km yol gidecekler. Bisikletçiler ayrıca 2. Etap olan Havza-Amasya etabında 133,7 km, 3. Etap olan Amasya-Çorum etabı 163,6 km uzunluğunda ve son etap olan 4. Etap Çankırı-Ankara Etabı 166,4 km uzunluğunda parkurda yarışacaklar.