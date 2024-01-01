Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği son dönemde artırdığı faaliyetlerine devam ediyor. Derneğin Hanımlar Komisyonu tarafından kahvaltı programı düzenlendi.
Programa 12 farklı ülkeden 20 öğrenci katıldı. Tanışma ve kaynaşma kahvaltısında Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen tarafından derneğin çalışmalarına dair sunum yapıldı.
Ardından derneğin Hanımlar Komisyonu Başkanı Merve Zeynep Çetinkaya tarafından kadın öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar anlatıldı.
(Haber Merkezi)