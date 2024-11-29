Ahlatcı Çorum FK tarafından Çorum Belediyesinden kiralanan binicilik tesisi ilk uluslararası yarışmalara yarın ev sahipliği yapacak.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan ve Çorum FK tarafından geçtiğimiz aylarda kiralanan Binicilik Tesisinde Uluslararası Endurance yarışları yapılacak.

Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı profesyonel bir spor dalı olan Endurance (Atla Dayanıklılık) kalifikasyon müsabakaları yarın Çorum’da yapılacak.

Çorum tarihinde ilk kez bir uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Kış şartlarına rağmen yarışmalara Kırgızistan, Azerbaycan, Edirne, İstanbul, Gebze, Ankara ve Kayseri gibi illerden 50’ye yakın sporcu ve atın katılması bekleniyor.

Bugün saat 11’de başlayacak yarışmalar 20 km, 40 km ve 60 km kategorilerinde yapılacak.

Binicilik tesisinden çıkış yapacak biniciler belirlenen üç farklı parkurda yarışacaklar ve bu yarışlar sonunda Uluslararası müsabakalara kalifiye olmak için mücadele edecekler.

Ahlatcı Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz kulüp olarak kiraladıklarını Binicilik tesisini Spor Kasabası yapmayı hedeflediklerini bunun içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Topuz yarın düzenleyecekleri at yarışlarına tüm Çorumlu at yarışı severleri davet etti.