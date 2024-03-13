Antalya’da yapılacak olan Uluslararası Zafer Turnuvasında grekoromen stilde de iki Çorumlu güreşçi milli takımda mücadele edecek.

12-14 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Uluslararası Yıldızlar Güreş turnuvasında grekoromen stilde Çorum Belediyespor’dan 55 kiloda Samet Kayretli ve 65 kiloda ise Enes Ayağıbüyük milli takımda mücadele edecekler.

Çorum Belediyespor Grekoromen takım antrenörü Çelebi Bayır Türkiye Şampiyonasında iki madalya kazanan sporcularının Uluslararası Zafer Turnuvasında milli takımda mücadele edeceğini belirterek çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Uluslararası Zafer Turnuvasında İl Milli Eğitimspor’dan Eren Yalçın da serbest stilde milli takımda mücadele edecek.