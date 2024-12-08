Bugün Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Ümit Özdağ, Genel Başkanlığa tekrar seçildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi, divan başkanı ve üyelerinin belirlenmesiyle başladı.

Kongrede, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından Genel Başkan Özdağ konuştu.

Özdağ'ın gündeminde yine Suriye vardı..

"HER GÜN KAÇ SURİYELİNİN GELİP GİTTİĞİ TAKİP EDİLECEK"

Zafer Partisi’nin her gün kaç Suriyelinin geldiğini, gittiğini takip edeceğini aktaran Özdağ, "Zafer Partisi sığınmacı ve kaçaklarla ilgili tespit ve çözüm politikalarını Anadolu Kalesi Projesi kapsamında güçlendirerek devam ettirecektir." ifadesini kullandı.

"PARTİNİN KURULMASININ ÜZERİNDEN 28 AY GEÇTİ"

Partisinin kuruluşunun üzerinden 28 ay geçtiğini, en ağır şartlarda iki seçime girdiklerini ve genel seçimlerde 1 milyon 200 binin üzerinde oy aldıklarını söyleyen Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından gerçek muhalefeti halk içinde halkla beraber yaptıklarını ifade etti.

TEK ADAYLI GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ

Genel Başkanlık için Ümit Özdağ'ın tek aday olduğu Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, konuşmaların ardından delegelerin oy verme işlemine geçildi.

Ümit Özdağ, oy kullanan 769 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa getirildi.