Ahlatcı Çorum FK ligin ilk maçında pazartesi günü Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptığı çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta ilk antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak ligin ilk maçının hazırlıklarına başladıklarını belirterek futbolculardan tam konsantrasyon istedi ve takım olarak hareket etmelerini söyledi.

Atakan Cangöz’ün takımdan ayrı özel programda çalıştığı antrenmanda sakatlığı biten Zargo ise deneme çalışması yaptı. Tecrübeli futbolcunun bu testlerden başarılı geçmesi halinde bugünden itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Haftanın ilk antrenmanı ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve daha sonra ise tam sahada taktiksel oyun formatında bir çalışma ile sona erdi. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.