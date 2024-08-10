Ahlatcı Çorum FK pazartesi akşamı sezonun ilk maçında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar. Saat 17.30’da tesis sahasındaki antrenman ısınma hareketleri ile bsaşladı ve ardından önce dar alanda daha sonra ise geniş alanda ‘Amaca yönelik taktik’ çalışma yaptıran Teknik Heyet futbolculara uyarılarını çalışma boyunca devam ettirdi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın kararına göre öğlen saatlerindeki antrenman iptal edilebilecek. Takımın yüksek çalışma temposundan memnun olan Özbalta’nın dün akşamki çalışma sonunda bu kararını verecek.

Çorum FK yarın saat 11’de yapacağı ter antrenmanı ile Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.