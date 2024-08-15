Ahlatcı Çorum FK yeni sezonun evindeki ilk maçında pazar günü oynayacağı Fatih Karagümrükspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ligin ilk maçında pazartesi akşamı Ümraniyespor deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alarak kötü bir başlangıç yapan kırmızı siyahlı takımda teknik heyet takımı pazar günki zorlu maça hazırlamak çabasında.

Teknik Direktör Serkan Özbalta ve ekibinin futbolcularla yaptıkları toplantılarda Ümraniyespor maçından gereken dersleri alarak unutmaları ve önümüzdeki maç olan Fatih Karagümrükspor maçına motive olmalarını istedi. Teknik Heyetin saha çalışması kadar saha dışında da yaptığı çalışmalarla futbolcuları Fatih Karagümrük maçına motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 17.30’da tesis sahasında yaptığı antrenmana Ümraniyespor maçında sakatlanan Kasongo ve Suat dışında tüm futbolcuların katıldığı Atakan Cangöz’ün ise takımdan ayrı olarak özel programda çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman daha sonra önce yarı sahada daha sonra ise tüm sahada pas ve baskı çalışması ile devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma sırasında Ümraniyespor maçında yaptıkları hatalar konusunda futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu ve yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenman ile Fatih Karagümrükspor hazırlıklarını sürdürecek.