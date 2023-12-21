Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Çorum’dan umreye gidecek olan vatandaşlar kutsal topraklara uğurlandı.

Umre yolcuğu öncesinde Çorum İl Müftülüğü tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Dün gece 03.00’da yapılan uğurlama programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer ile umrecilerin yakınları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaparak umrecilere hayırlı yolculuklar dilediler.

Konuşmaların ardından ise Çorum Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler seslendirdi. Müftü Yardımcısı Adem Aygül’ün yaptığı duanın ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer’in kafile başkanı olduğu 460 umreci kutsal topraklara uğurlandı.