İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası nedeniyle çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve BESYO öğrencilerine “Organ Bağışı ve Organ Nakli” konulu eğitim verdi.
Eğitimlerde öğrencilere organ başının önemini anlatılarak organ bağışının nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verildi.
Organ bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığı Türkiye’de toplumun organ bağışı/nakli konusunda bilinçlenmesi, bağış sayısının artırılması için yıl içerisinde eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.(Haber Merkezi)
Editör: Haber Merkezi