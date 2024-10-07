Hitit Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılış etkinlikleri kapsamında ‘Üniversiteye Hoş Geldin Şenliği’ düzenledi.
Kuzey Kampüsü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler konserler, etkinlikler ve yarışmalarla dolu dolu gün geçirdi.
Şenlikte BiDakka, DJ Furkan Can Kutlu ve Grup Norm’un sahne alırken, şenlikte renkli görüntüler yaşandı.
Yoğun ilgi gören yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Şenliğe katılan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilere bol eğlenceler diledi.
Editör: Fatih Battar