Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi, kültürel etkinliklerine devam ediyor.

ADD Çorum Şubesi, üniversiteli gençlerle birlikte “Atatürk’ün İsmet İnönü’ye Gönderdiği Mektup” adlı bir söyleşi programı düzenledi.

Üniversiteli gençler tarafından hazırlanan program, yoğun ilgiyle takip edildi.

Etkinlik sırasında; Cumhuriyetin ilanından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet Paşa’ya gönderdiği mektup okunarak, o zamanki koşullarla şimdiki koşulların tahlili yapıldı.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer’in açılış ve selamlama konuşması ile başlayan etkinliğe; CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, CHP Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri, dernek üyeleri ile üniversiteli gençler katıldı.

Etkinlikte bir sunum yapan Haşim Emin Ünlü, Atatürk’ün İnönü’ye gönderdiği mektubu okuyarak, Cumhuriyetin ilan edildiği günlerde yaşanan sorunlar, ülkenin durumu ve Atatürk’ün ülkeyi götürmek istediği hedefleri değerlendirdi.

Haşim Emin Ünlü; sağlık ve hastalık problemlerini çözmek için uygulanan politikalar, iktisadi ve sanayi problemleri, altyapı, demir yolları, karayolları, denizcilik problemleri, tarımın durumu, tarım sorunlarına yönelik çözümler, Anayasa ve devlet yönetiminin çözümü, dış politika sorunları, eğitim-kültür problemleri hakkında bilgi vererek, bu sorunların çözümü için atılan adımları ve gelinen noktayı ele aldı.

Karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya da bir değerlendirme konuşması yaparak bu güzel programı hazırlayan gençlere teşekkür etti.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer de gençlerle birlikte çeşitli konularda etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini, derneğin kapısının tüm gençlere açık olduğunu bildirerek, programı hazırlayıp sunan üniversite gençliğine teşekkür etti.

