Castrol Türkiye, Çorum’da tanıtım etkinliği düzenleyecek.

Çorum Oto Tamirciler Odası ve Castrol Motor Yağları Bölge Distribütörü Bilgi Otomobil firması işbirliği ile düzenlenecek etkinlikte Castrol ürünleri tanıtılarak çeşitli eğlence programları yapılacak. Programda simülasyon aracı da yer alacak.

16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 10.30 – 15.30 arasında Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi 12. Caddede gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Çorum esnafı ve araç sürücüleri davet edildi.

Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Düzenlenecek etkinlikte ustalarımızla buluşuyoruz. Eğlenceli aktivitelerde dolu dolu bir gün geçirmeyi amaçlıyoruz. Tüm oda üyelerimizi ve Çorum halkını etkinliğe bekliyoruz” dedi.