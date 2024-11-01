Kurulduğu günden bu zamana kadar birçok kişiye iş imkanı sağlayan Çorum Belediyesi kariyer merkezi ÇOKİŞ Türkiye genelinde önemli otelleri bulunan Robinson Otellerin tercihi oldu.

Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan ve binlerce iş arayanı işverenlerle buluşturarak iş sahibi yapan ÇOKİŞ Çorum dışında bulunan firmaların da dikkatini çekmeye başladı.

Türkiye genelinde yaygın otelleri bulunan Türkiye Robinson Clubleri Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği bünyesinde çalıştıracağı personeller için Çorum Belediyesi Kariyer Merkezi ÇOKİŞ ile irtibata geçti.

Antalya’da istihdam garantili aşçılık eğitimleri için yaklaşık bir ay önce ilan açan ÇOKİŞ’e 22 aday başvuru yaparken yapılan ön değerlendirmeler sonucunda 15 aday toplu görüşmeler için davet edildi.

ÇOKİŞ Kariyer Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına adayların tamamı katılırken, yapılacak değerlendirmeler sonucunda uygun görülen kişiler Antalya’da yatılı ve ücretsiz olan eğitimlere tabi tutulacak.

ÇOKİŞ Kariyer Merkezi’nde bu zamana kadar 3 binin üzerinde kişiye iş imkanı sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sadece ilimizin değil Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir firmanın ÇOKİŞ Kariyer Merkezimizi tercih etmesi bizleri mutlu etti” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren ÇOKİŞ Kariyer Merkezi’nin açılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ne kadar doğru bir iş yaptığımız bir kez daha ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

ÇOKİŞ Kariyer Merkezi’nde şuanda 68 aktif ilanın olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “ÇOKİŞ’te şuanda 30 binin üzerinde iş arayanımızın özgeçmişi bulunuyor. Bu zamana kadar ise 3 bin kişinin üzerinde iş arayana iş imkanı sağladık. Türkiye’nin önemli otellerinden birinin ÇOKİŞ aracılığı ile personel alımı yapması ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Sadece ilimizde değil ilimiz dışında da faaliyet gösteren firmaların ÇOKİŞ’in bir kariyer merkezi olduğu bilinmeye başladı. Genç arkadaşlarımız için oluşan bu iş imkanları bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.