İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından organize suç örgütüne Edirne'de geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Emniyet Müdürü M.D.K. İstanbul KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Aynı operasyonda Merve Özbey'in iş insanı eşi Kenan Koçak da gözaltına alındı.

YURT DIŞINA KAÇTI

Operasyonun detaylarına göre, şüpheliler yasa dışı yollarla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlanıyor. Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, operasyonun odağındaki firari isim, kaçış planını başarıyla tamamlayarak yurt dışına çıkmayı başardı. Soruşturma kapsamında bir yargı mensubu hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Edirne'de gerçekleştirilen operasyon, organize suçla mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu hayata geçirildi. Firari ismin kaçmayı başarması, soruşturmanın derinleşmesine neden oldu. İstanbul'da devam eden soruşturma kapsamında yeni gelişmeler bekleniyor.