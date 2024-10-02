İl Genel Meclisi’nde şeker pancarı üreticilerinin sorunları ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selahattin Eyyübi Batır, “Şeker pancarı üreticilerimizin sorunları giderilmediği takdirde ilimizde ve bölgemizde pancar şekeri üretimi yıldan yıla azalacağı aşikardır.” dedi

2024-2025 sezonunda Çorum dahil çevre iller olan Akara, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir toplamında 117 bin dekarda sözleşmeli üretim yapıldığını belirten Batır, yaklaşık 760 bin ton şeker pancarı alımı yapılması hedeflendiğini söyledi. Çorum özelinde ise 60 bin dekar ekim, yaklaşık 390 bin ton şeker pancarı alımı yapılacağını belirten Batır, şeker pancarı üretiminin bilinçli yapılmadığını ve üretici özendirilmediğini aktardı.

Batır; “Ülkemizde ve özellikle ilimizde şeker pancarı üretimi maalesef yıldan yıla azalmaktadır. Bunun başlıca sebepleri ise; Sulama maliyetlerinin yüksek oluşu hastalık ve zararlılarla mücadelenin zorluğu, diğer ürünlere göre işgücü ihtiyacının fazla olması şeker pancarı üretiminde kullanılan suyun yetersizliği, üretim ve teslimat sırasında fabrika kaynaklı sıkıntılar, üretim girdilerinin yüksek olma, alım bedelinin erken açıklanmaması, alım bedelinin düşük olması, şeker pancarı üretiminin destek kapsamında olmaması. Tüm bu sorunların yanı sıra eksik kota sebebiyle çiftçiye kesilen yüksek miktarlı cezalar, hasat ve söküm sırasında yaşanan sıkıntılar, ulaşım ve nakliye sıkıntıları da üreticilerin en önemli sorularındandır.” şeklinde konuştu