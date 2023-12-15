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Ahlatcı Çorum FK dört günlük iznin ardından ilk yarının son iki maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Ligin 15. hafta maçında Erzurumspor’u yendikten sonra iki gün izin verilen kırmızı siyahlı takıma Süper Lig maçında yaşanan hakeme saldırı sonucunda liglerin ertelenmesi üzerine futbolculara bir gün daha izin verilmişti.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saat 17’de tesislerde toplandı ve 18’de haftanın ilk antrenmanına tesislerde çıktı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları bulunan Sadık Arda ve Berkay Can ile Kerem Kalafat dışında tüm futbolcular katıldılar.

Dört günlük iznin ardından antrenmana çıkan Çorum FK’da teknik heyet gruplar halinde yapılan tempo koşu ve ardından kültür fizik hareketleri ile antrenmanı tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım perşembe günü Urfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürek.

Kerem yeniden MR çektirecek

Erzurumspor maçında sakatlanan Kerem Kalafat’ın çekilen MR’ı bozuk çıktığı için bugün yeniden çekilecek. MR sonucuna göre Kerem’in ilk yarının son iki maçında forma giyip giymeyeceği belli olacak.