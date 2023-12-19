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Ahlatcı Çorum FK perşembe günü Şanlıurfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Sadık Arda, Berkay Can ile hasta olan Ozan Sol katılmazken Geraldo ve Kerem ise takımdan ayrı olarak özel programda çalıştılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve minyatür kale maç ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise tam sahada Urfaspor maçının taktiğini yaptıran Teknik Heyet tüm mevkilerin oyuncularına farklı uyarılarda bulunarak dikkat etmeleri gereken konusunda bilgiler verdiler.

Ahlatcı Çorum FK bugün saat 12’de yapacağı antrenmanla Urfaspor hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayacak. Bu çalışma sonrası açıklanacak maç kadrosu saat 15.15’de otobüs ile Ankara Esenboğa havaalanına geçecek ve saat 19.45 uçağı ile Urfa’ya gidecek. Kırmızı Siyahlı takım yarın Urfa’da yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlacak.