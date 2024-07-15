Geçtiğimiz sezon 1. ligde son hafta ligde kalmayı başaran Şanlıurfaspor yeni sezona yeni bir kadro kuruyor.
Teknik Direktör Erkan Sözeri ile anlaştıktan sonra Bolu kampına başlayan Urfaspor transferlerini sürdürüyor,
Sarı yeşilli takım son olarak geçen sezon Alashkert Yerevan takımında forma giyen aynı zamanda Kuzey Makedonya milli takımında oynayan Stefan Ashkovski ile anlaştı.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcu forvet ve sol kanat mevkilerinde oynuyor.
Stevan anlaşmanın ardından takımının kampına katılarak çalışmalara başladı.
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