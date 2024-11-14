Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Urfaspor’a her ay 3 milyon lira destekte bulunacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ligde sıkıntılı günler geçiren bu sezon doğru bir yapılanma ile mücadele eden Şanlıurfaspor’a Büyükşehir belediye Başkanı desteklerinin devam edeceğinin sözünü verdi.

Mehmet Kasım Gülpınar, Urfaspor’un ligde başarılı olması şehri en güzel şekilde temsil etmesi için belediye olarak aylık 3 milyon lira nakdi destek vereceklerini söyledi.

Başkana sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.