1. Ligde Teknik Direktör değişikleri devam ediyor.

Son değişiklik ise Şanlı Urfaspor’da oldu. Erkan Sözeri’nin görevi bırakmasının ardından sarı yeşilli kulüpte Sait Karafırtınalar dönemi resmen başladı.

Geçtiğimiz sezon sonlarında Urfaspor’da göreve başlayan Erkan Sözeri geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Kupası maçında Orduspor karşısında alınanmmağlubiyetin ardından özel sebeplerden dolayı ayrılık kararını yönetime bildirmişti.

Urfaspor yönetimi bu kararın ardından yaptığı görüşmeler sonunda son olarak 1461 Trabzon takımında görev yapan Sait Karafırtınalar ile anlaştı.

Tecrübeli teknik adam Urfaspor ile anlaştı ve yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.