Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan altıncı hafta maçlarında beş kulübe ceza verilirken Sakaryaspor’a bir deplasman maçında seyircisiz oynama cezası geldi.

PFDK Erzrumspor’a sahasında oynadığı Esenler Erokspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 84 bin lira para cezası verildi.

MKE Ankaragücü’nün sahasında oynadığı Sakaryaspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ihtar cezası alırken Kuzey Kale arkası, Güney Kale arkası, Doğu tribinde birer bloğa bir sonraki ev sahibi maçında yasak getirildi.

Aynı maçta Sakaryaspor taraftarlarına çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ihtar misafir tribün 407 blokta yer alan seyincilere bir sonraki misafir takım olduğunda yasak getirildi. Sakaryaspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile 1 maçtan deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.

Şanlıurfaspor kulübüne çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 60 bin lira, Maraton Tribünü iki bloğuna bir iç saha maçında bloke konulmasına ceza verirken taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 84 bin lira ceza verildi.

Aynı maçta kırmızı kart gören Urfaspor’dan Aly Malle’ye ciddi faulü nedeni ile 2 maç ceza geldi.