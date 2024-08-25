İstanbul'da motosiklet sürücüsü araç hakimiyetini kaybederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizleme aracına çarptı. Kazayı gören çevredekiler yardım çağırdı. İlk belirlemelere göre biri ağır iki kişi yaralı durumda hastaneye geldi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Yasin T. ve yolcusu Kaan Murat E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk belirlemelere göre sürücü Yasin T.'nin durumu ağır.