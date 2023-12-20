Konuk olduğu Candaş Tolga Işık'ın programında olası İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesi için de dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"GEMLİK MUHAKKAK TAŞINMALIDIR"

"Gemlik muhakkak taşınmalıdır" diyen Görür, "Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de deniz kumuyla dolu. Kurtulma şansı yok" ifadelerine yer verdi.

TUNCELİ RİSK ALTINDA

Tunceli ile ilgili de risk uyarısında bulunan Görür, "Büyük bir ihtimalle o bölgede dumanlı fayı var. Dumanlı fayı Gümüşhane'nin hemen yakınından gelir, Kuzey Anadolu fayına birleşir. O fay Erzincan'ın biraz batısında Kuzey Anadolu fayıyla birleşir. Erzincan ile Bingöl arasında Yedisu fayı vardır. Deprem olan faya görece olarak yakın. O Yedisu fayı en son depremi 1784'te üretmiştir ve deprem tekerrür periyodu da dolmuştur. 7'nin üzerinde bir deprem. Onun için ben birkaç gün önce Tunceli'ye dikkat edin, Tunceli'yi depreme hazırlayın, Pülümür'ü depreme hazırlayın. Bunlar gerçekten tehdit altında" dedi.

"İSTANBUL'DA RİSK YOK DİYEN UZMANLAR..."

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul bölgesinde fay hattı olmadığını iddia eden uzmanlara tepki göstererek "Bir kere onu diyenler bilim adamı değil. Titre taşımak sizi bilim adamı olduğunuz göstermez. Bilim adamı araştırma yapan, araştırma sonucu veriler toplayan, o verileri laboratuvarda analiz eden, yorumlayan ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunan ve yayınlayan insandır bilim adamı. Hiç yayın yapmayan adam bilim adamı değildir" şeklinde konuştu.