İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 15-22 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda İl Merkezinde 94 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı. Uygulamalarda 29 kahvehane/kıraathane, 21 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

5.173 şahısın sorgulandığı uygulamalarda 5 aranan şahıs yakalanırken 22 adet ateşli silah (10 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 7 tüfek), 4 adet kesici-delici alet,

15 adet şarjör, 127 adet fişek (123 adet tabanca fişeği ve 4 adet av fişeği), 1.421 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet extacy, 1 gr metamfetamin, 6.31 gr esrar, 69.76 gr sentetik kannobinoid, 9,62 gr uyuşturucu madde içerikli tütün, 2 adet payp ele geçirildi.

2.506 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 6 araca 43.109 TL idari para cezası kesildi.