Çorum'da trafik ekiplerinin durdurduğu otomobilden kaçan kişi, üzerindeki uyuşturucuyu imha etmeye çalıştı.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de devriye görevi yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.D.Y. idaresindeki, Ş.K. ve E.G'nin içinde bulunduğu 19 AAB 239 plakalı aracı durdurdu.
Bu sırada araçtan inerek kaçmaya çalışan Ş.K, üzerinde bulunan uyuşturucuyu dökmye çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan A.D.Y, Ş.K. ve E.G. polis merkezine götürüldü.
Editör: Anadolu Ajansı