Çorum'da yılın ilk 9 ayında polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 192 kişi tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kadeş Meydanı'nda başlatılan denetimler, parklar, umuma açık alanlar ve şüpheli araçlarda yapılan aramalarla devam etti.

"Zeus" isimli narkotik köpeğinin de katıldığı denetimlerde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Yılın ilk 9 ayında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 192 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yıl boyunca yapılan diğer operasyonlarda 5 kilogram metamfetamin, 4 kilo 700 gram skunk, 2 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 700 gram esrar, 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 75 bin tablet sentetik ecza ele geçirildi