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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde üzerine inşaat demiri düşen adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Bismil Üçyol mevkiinde sahibi olduğu beton boru üretim fabrikasında inşaat alanını kontrol eden Ramazan Alanko’nun (53), üzerine inşaat demiri düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alanko’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi işlemlerini ardından Alanko, Dicle ilçesinde aile mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.