Tokat'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, etkilenebilecek dört şehri işaret etti. o şehirler arasında Çorum da var.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, dün akşam saat 23.20’de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde olan ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşen 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

4 İLİ İŞARET ETTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Tokat-Çorum ve Adana-Mersin bölgelerine dikkat çekerek, Tokat depremi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, haritalarda ilgili noktaları göstererek yaptığı açıklamada, "M4 SULUSARAY- TOKAT DEPREMİ Yıkıcı olmayan, ancak 7 den küçük deprem üretebilecek levha içi bir fay tarafından üretilmiştir. Bir süredir devam eden Tokat- Corum ve Adana-Mersin orta büyüklükteki levha içi depremleri levha sınırı olan Doğu Anadolu Fayının M 7,8 depremi sonucudur” ifadelerini kullandı.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDEN KÜÇÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİR"

Bektaş ayrıca, " M4 MERSİN DEPREMİ Sol yönlü Doğu Anadolu Fay Sistemine bağlı 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti Kuzey Anadolu Fay Sistemini de çalıştırarak karşılıklı olarak Malatya-Adana-Mersin ve Amasya-Çorum-Tokat levha içi depremlerine neden oluyor. Levha içi faylar 7 den küçük deprem üretebilir" açıklamasında bulundu.