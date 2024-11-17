Türkiye'nin en ünlü doğa turizmi lokasyonlarından biri olan Uzungöl'de çalışmalar devam ediyor.

Kaçak yapılar yıkılırken çevre düzenlemsi de doğaya uygun şekilde yenileniyor.

YENİ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatlarıyla Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl için "Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Türkiye’deki 19 Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içerisinde yer alan, aynı zamanda Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı statüsünde olan Uzungöl’ün, kanalizasyon ve elektrik altyapısı güçlendirildi.

DOĞAL YÖNTEMLER KULLANILDI

Ahşap korkuluklar doğa dostu yöntemlerle yenilendi.

Yine bölgenin sokak aydınlatma sistemleri çevreci malzemelerle değiştirildi. Göl kenarında doğal yürüyüş yolları korundu.

ÇARPIK YAPILAR YIKILACAK

Projenin ikinci etabı kapsamında ise Uzungöl’ün etrafındaki kaçak ve çarpık yapılar yıkılacak.

Yeşil alan olarak korunacak bölgeyle göl çevresi doğal yapısına kavuşacak.

"UZUNGÖL'ÜMÜZÜ, GELECEK NESİLLERE EŞSİZ GÜZELLİĞİYLE BIRAKACAĞIZ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Uzungöl’den yeni görüntüler paylaştı.

Uzungöl’ün kenarındaki ruhsatsız yapıların kaldırılacağını ve bölgenin yeşil alana dönüştürüleceğini belirten Bakan Kurum, "Karadeniz'in incisi Uzungöl'ün etrafındaki görüntü kirliliği oluşturan ruhsatsız yapıları kaldırıyor, yeşil alanları artırıyoruz. Yemyeşil doğasıyla Uzungöl'ümüzü, gelecek nesillere eşsiz güzelliğiyle bırakacağız" ifadelerini kullandı.