Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, meydana gelen korkunç olay; apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmasıyla başladı.

BIÇAKLA ANNESİNE SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, annesini defalarca bıçakladı.

Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.