Çorum 'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sünnet etkinliği düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde düzenlenen organizasyonlar kapsamında, vakfın hizmetlerinden faydalanan 20 çocuk için Çorum lu Obası'nda sünnet şöleni yapıldı.

Şölende Kuran-ı Kerim okundu, dua edilerek ikramlarda bulunuldu.

Şölende konuşan Vali Zülkif Dağlı, çok anlamlı bir günde bir arada olduklarını ifade etti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un da programda bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirten Dağlı, "Bu anlam çocuklarımızın geleceğe ilk adımını attığı günün anısına olan bir anlamdır. Tokat Valimizin burada olması Amasya Valimizin burada olması bu işin önemini de anlamını da bir kez daha arttırmış oldu. Çocuklar bizim için önemli. Çocuklarımızın bu günü de onlar için önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar bunu biliyoruz." dedi.

Etkinlikte konuşan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ise "528 yıl önce 1496 tarihinde kurulmuş olan Çocukları Sünnet Ettiren Vakfın vakfiyesinde 'Çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile, sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip, güzel elbiseler verile' hayır şartı gereği bu vakıf geleneğini devam ettirmek için Genel Müdürlüğümüzce 81 ilde sünnet organizasyonları yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara altın takıldı, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Şölene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı.