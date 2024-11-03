Vali Ali Çalgan, Çorum'da Osmancık Caddesi'nde Hilal Apartmanında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.

VALİ ÇALGAN: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 33 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen Vali Ali Çalgan, doğalgaz patlaması neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını söyledi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vali Çalgan, yaralarının sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Çalgan, yaralılardan 11’inin tedavisinin sürdüğünü, diğerlerininse taburcu olduğunu, kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

PATLAMANIN SEBEBİ DOĞALGAZ

Çalgan, “İlk belirlemelere göre patlamanın sebebinin doğalgaz olduğu tespiti yapılmıştır. Her türlü araştırma, inceleme yapılmakta. Bina tamamen boşaltıldı. İçerde daha ayrıntılı tespitlerin, incelemelerin yapılması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını yürütmekte. Arkasından olay yeri inceleme birimlerimiz girecek. Olay her türlü yönüyle araştırılıyor” dedi.

YARALAR SARILACAK

Yaraların süratle sarılacağını, hasar tespitlerinin en kısa sürede yapılacağını ekleyen Çalgan, evleri zarar gören vatandaşların kamu misafirhanelerinde konuk edileceğini belirtti.