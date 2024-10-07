Ahlatcı Çorum FK ile Iğdırspor arasındaki maça protokülün ilgisi hayli yüksek oldu.

Maçı yeni göreve başlayan Vali Ali Çavdan ilk kez kırmızı siyahlı takımın maçına gelirken Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal BaşkanıMuhsin Dere, Ak Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum FK Başkanı Oğıuzhan Yalçın, Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul, Iğdır FK Yöneticisi İsmail Sağlam çok sayıda daire müdürü ile protokol tribününde maçı izlediler.