Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bir süre önce göreve başlayan Çorum Valisi Ali Çalgan ile Tapu İl Müdürü İsa Yanık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Vali Ali Çalgan’ı ziyaret eden önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ziyareti ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Çorum’da göreve başlayan Valimiz Sayın Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyareti yaptık. Uzun yıllar boyunca farklı illerde ve görevlerde milletimize hizmet etmiş olan valimizin Çorum için de çok kıymetli hizmet ve eserlere vesile olacağına inancım tamdır. Valimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Tapu İl Müdürü olarak göreve başlayan İsa Yanık’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Muzaffer Külcü, “Çorum Tapu İl Müdürü olarak atanan, uzun yıllara dayalı dostluğum olan, milletimize hizmet yolunda her daim gayret ve samimiyetine şahit olduğum kıymetli Müdürümüz İsa Yanık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum” ifadelerini kullandı.