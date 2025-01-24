Vali Ali Çalgan, 3 Kasım 2024 tarihinde Osmancık Caddesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda tamamen yıkılan Hilal Apartmanı sakinleri ile bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan buluşmada, patlamadan etkilenen vatandaşlara  tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çalgan, bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar konusunda bilgiler verdi.

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Osmancık Caddesinde Hilal Apartmanında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetmiş ve patlamada ağır hasar gören bina tamamen yıkılmıştı. 

Editör: Çorum Hakimiyet