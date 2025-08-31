Vali Ali Çalgan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret etti.

Ziyarette Cemil Çağlar ve şube müdürleriyle bir araya gelen Vali Çalgan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projeler hakkında brifing aldı.

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada "Çocuklarımıza ve gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi öğreten ve aynı zamanda da çağın gerekli kıldığı bilimsel ve teknik bilgilerle onları yetiştiren eğitim ordumuzun idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Çalgan'a ziyarette Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da eşlik etti.