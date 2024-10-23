Geçtiğimiz aylarda Çorum Valisi olarak göreve başlayan Ali Çalgan ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Çalgan Mecitözü ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Mecitözü ziyareti kapsamında ilk önce Mecitözü Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Çalgan, ilçe hakkında Mecitözü Kaymakamı Cengiz Nayman’dan bilgi aldı.

ELVANÇELEBİ’Yİ UNUTMADI

Daha sonra Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’a iade-i ziyarette bulunan Vali Ali Çalgan, Mecitözü’nün simgesi 14. yüzyılda yaşamış Anadolu velilerinden Elvan Çelebi'nin Elvançelebi köyündeki türbe ve camiinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

TARİHİ CAMİ’Yİ GEZDİ

Ardından kısa zaman önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen 1500 yıllık tarihi Alören köyü Camii'nde incelemelerde bulunan Çalgan, ilçe ziyaretinde ayrıca Mecitözü Halk Eğitim Merkezi'ni, Elvançelebi Valide Sultanlar Sofrası Kadın Kooperatifini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Çalgan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm noktasında yapacaklarını anlattı.