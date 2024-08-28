Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nı gezdi.

Üretim ve satış aşamaları hakkında Vali Dağlı ve beraberindekilere bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkına, sağlıklı, güvenli ve daha kaliteli ekmek sunmaya devam ettiğini söyledi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve beraberindeki heyet Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan bilgi aldı.

Başkan Aşgın BELTAŞ A.Ş. bünyesinde kurulan Halk Ekmek Fabrikası’nın sağlıklı ortamlarda üretim ve satış yaptığına dikkat çekerek, “Amacımız halkımıza sağlıklı, güvenli, hesaplı ve daha kaliteli ekmek sunmaktır” dedi.

Halk Ekmek Fabrikası’nın son derece modern bir tesis olduğunu, hijyene ve kaliteye önem verdiklerini ifade eden Aşgın, “Fabrikamız tam otomatik, sağlık koşullarına uygun bir tesistir. Ekmek nakil araçlarımız ve ekmek kasalarımıza varana kadar üretimin ve satışın gerçekleştiği tüm aşamalarda hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. Hammaddelerin girişinden ekmek üretimine kadar tüm aşamalar denetim altındadır” ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek Fabrikası’nı inceleyen Vali Dağlı ve beraberindeki heyet de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.