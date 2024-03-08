Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum’un huzur ve güvenliği için ramazan ve seçim öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

‘YAKALAMA KARARI BULUNAN 549 ŞAHIS YAKALANDI’

Emniyet ve jandarma asayiş birimlerince, ramazan ve seçim öncesi 7,073 adet devriye faaliyeti, 16 adet şok uygulama ve 15 adet huzur uygulaması gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Dağlı, bu uygulamalarda 166 bin 831 şahıs ile 72 bin 223 aracın sorgusunun yapıldığı, çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 549 şahsın yakalandığını, kayıp olarak aranan 26 şahsın ise bulunduğunu söyledi.

Vali Dağlı, ayrıca yürütülen çalışmalarda 71 adet ruhsatsız tabanca, 68 adet av tüfeği, 21 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 1153 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirildiğini aktardı.

‘634 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ’

Trafik birimlerince ise 161 bin 207 aracın denetlendiğini aktaran Dağlı, abartılı egzoz ve kural dışı modifiyeli araç kullanarak toplumun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi suçlardan toplam 634 araç trafikten men edildiğini ifade etti.

Dağlı, asayiş birimlerince yakalanan 7 DEAŞ üyesi hakkında adli işlem yapıldığını, 3 FETÖ üyesinin de tutuklandığını belirtti.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadıklarını vurgulayan Dağlı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 10 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

‘SEÇİM İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI’

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde de huzur ve asayişi sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını da söyleyen Dağlı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşan bu seçimle ilgili vatandaşlarımızın oylarını demokratik bir ortamda güven ve huzur içerisinde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte gerekli önlemleri almış bulunmaktayız.

Ramazan’ın manevi atmosferine yakışır bir şekilde yaşanması noktasında, dost, akraba ve komşularımızın yanı sıra ihtiyaç sahipleri, kimsesizler, yetimler, üniversite öğrencileri, ilimizde misafir ettiğimiz depremzedeler, aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizle bir araya gelerek ramazanın manevi huzurunu hep birlikte yaşayalım. Yanımızda iftarlık yemeğimizi de getirerek ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına konuk olmayı, hayır dualarını almayı da ihmal etmeyelim. Konuk olduğumuz evin ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmeye, imkânlarımız ölçüsünde eksiklerini gidermeye gayret edelim.

Ramazan ayı boyunca şahsen uygulamaya hassasiyet göstereceğim bu hususları başta kamu kurumlarımızın yöneticileri olmak üzere siz değerli Çorumlu vatandaşlarımıza da özellikle tavsiye ediyorum. Bu vesileyle de, başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Ayı’nı kutluyorum.”

Basın toplantısında İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Naim Çetinkaya ile İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hazır bulundu.