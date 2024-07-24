Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yapımı devam eden sağlık yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'a yaptırılan 200 yataklı Çorum Devlet Hastanesi, Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Merkezi inşaatı, Mimar Sinan Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi ile 50 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Dağlı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Devlet Hastanesi inşaatına geçtiğimiz aylarda başlandığını hatırlatan Vali Dağlı, inşaatın 2026 yılının ilk aylarında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, Ulukavak ve Mimar Sinan mahallelerinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezleri ile 50 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında ise sona yaklaşıldığını, bu merkezleri bir an önce tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Sağlık yatırımlarının Çorum'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Dağlı, yatırımların Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulundu.