Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TEKNOFEST 2024 Festivalinde Çorum’u başarıyla temsil eden öğrencileri ödüllendirdi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 5 -8 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST 2024 Festivaline "Sanayide Dijital Teknolojiler-Temel Seviye" kategorisinde "ÇGM - ÇOROBOT - SDT" takım ismiyle finalist olarak katılan ve ilimizi başarıyla temsil ederek 49 takım arasında "En İyi Sunum" ödülünü kazanan TOBB OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Okul Müdürü Ömür Ergül ve danışman öğretmenleri ile birlikte makamında kabul etti.

Vali Dağlı, bu başarıda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarıları çalışmalarının devamını diledi.